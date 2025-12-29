Cosmin Contra (50 de ani) e pe cai mari, în Qatar! Pentru că, la prima sa experiență, ca antrenor, în această țară, „Guriță“ face o treabă excelentă.

Sport.ro a arătat aici distincția primită de Contra și modul în care se vorbește despre acesta, la posturile locale de televiziune. De remarcat că, atunci când a fost numit la Al-Arabi, în octombrie, echipa era pe penultimul loc. Acum, după seria impresionantă realizată sub comanda tehnicianului român, miza a crescut. De la o formație care viza evitarea retrogradării, Al-Arabi țintește acum podiumul Qatar Stars League.

Așa se explică și tensiunile de la partida de aseară, acasă, cu Al-Rayyan, ocupanta locului 3.

Contra s-a luat la ceartă cu Artur Jorge

Al-Arabi – Al-Rayyan a avut o desfășurare spectaculoasă! Oaspeții au condus, la pauză, cu 1-0, dar echipa lui Contra a egalat, în minutul 52, și a trecut în frunte, în minutul 72. S-a terminat însă egal, 2-2, după ce Saleh a înscris pentru oaspeți, în minutul 90+5.

Partida a fost atât de tensionată încât, la un moment dat, Contra și omologul său potughez, Artur Jorge (53 de ani) s-au luat la ceartă, la marginea terenului. Și cum meciurile din Qatar Stars League se joacă în fața unor tribune goale, disputa verbală a celor doi antrenori risca să ia amploare.

Auzind țipetele de pe margine, centralul întâlnirii a oprit meciul și s-a dus la Contra și Artur Jorge. După o discuție scurtă, partida s-a reluat, însă portughezul de la Al-Rayyan a continuat să vocifereze, în direcția lui Contra, după cum se poate vedea aici.

