Japonia a depăşit o primă repriză slabă şi a reuşit o revenire spectaculoasă, învingând echipa Braziliei antrenată de Carlo Ancelotti (3-2), o premieră în istoria sa, marţi, într-un meci amical disputat la Tokyo.

Luiz Henrique (26') şi Gabriel Martinelli (32') au marcat în prima repriză pentru Brazilia, care venea după o victorie convingătoare împotriva Coreei de Sud cu patru zile mai devreme la Seul (5-0).

Brazilia conducea cu 2-0, după Japonia a reușit o „remontada” de senzație

Dar japonezii au revenit în repriza a doua cu alte intenţii şi au marcat trei goluri, prin monegascul Takumi Minamino (52'), apoi Keito Nakamura (62') şi Ayase Ueda (71'), spre bucuria celor 45.000 de spectatori.

Aceasta este prima victorie a Japoniei împotriva Braziliei în 14 încercări (11 victorii ale Braziliei şi două egaluri până în prezent). Este, de asemenea, a doua înfrângere a echipei auriverde de când antrenorul italian Carlo Ancelotti, plecat de la Real Madrid, a preluat echipa în luna mai, după o înfrângere în Bolivia (1-0) în calificările pentru Cupa Mondială.

Japonia şi Brazilia s-au calificat amândouă pentru Cupa Mondială, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada.

news.ro

