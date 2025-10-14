Kulvietis are 34 de ani, 2.06 metri, joacă pe postul de extremă de forţă, fiind şi un bun aruncător de 3 puncte.

Echipa U BT Cluj a anunţat, luni seară, al nouălea transfer pentru acest sezon, jucătorul lituanian Saulius Kulvietis , care soseşte de la Šiauliai.

În carieră a evoluat la nivel de seniori la Perlas Vilnius şi Šiauliai, în ţara natală, iar apoi a continuat la Joventut Badalona şi MoraBanc Andorra (Spania), JDA Dijon (Franţa), VEF Riga (Letonia), Baskets Bonn (Germania) şi Buyukcekmece (Turcia), Slask Wroclaw (Polonia).

Cu campioana României, baschetbalistul lituanian va evolua în BKT EuroCup şi Liga Adriatică, în care U BT Cluj a debutat deja.

Debutul lui Saulius Kulvietis ar putea avea loc chiar miercuri, când U BT Cluj joacă în Polonia, la Slask Wroclaw, în BKT EuroCup.

Cum îl prezintă U BT Cluj pe Saulius Kulvietis pe site-ul oficial



”U-Banca Transilvania își întărește lotul prin aducerea lituanianului Saulius Kulvietis, jucător ce evoluează pe poziția 4, dar care poate pune probleme adversarilor din spatele liniei de 3 puncte.

Născut pe 14 februarie 1991, Kulvietis a făcut cunoștință cu baschetul în Kaunas, orașul său natal, jucând pentru KKM-Aisciai. Potențialul său a fost observat de renumitele formații Zalgiris Kaunas și Rytas Vilnius, care l-au cooptat pentru meciurile din Adidas NextGen Tournament, competiție organizată de Euroligă pentru cele mai puternice cluburi ale Europei, la categoria sub 18 ani.

Debutul la seniori a venit în sezonul 2009-2010, pentru Perlas Vilnius. În țara natală, Saulius a mai jucat pentru alte cinci formații, cea mai recentă experință fiind în sezonul trecut, când a îmbrăcat echipamentul celor de la Šiauliai. În 35 de meciuri în sezonul regulat, lituanianul a adunat medii de 9.8 puncte pe meci, 3 recuperări și 3 pase decisive, cu 39.1% la aruncările de la distanță.

În cariera de peste 15 ani ca jucător profesionist, Kulvietis a mai trecut pe la Joventut Badalona și MoraBanc Andorra (Spania), JDA Dijon (Franța), VEF Riga (Letonia), Baskets Bonn (Germania) și Buyukcekmece (Turcia).

Prima experiență pentru pivotul lituanian în EuroCup a venit în sezonul 2023-2024, când a fost coleg la Slask Wroclaw cu Dusan Miletic. Printre cele cinci meciuri jucate pentru polonezi se găsește și partida câștigată de U-BT, scor 67-70, după ce formația noastră era condusă cu 15 puncte în sfertul al treilea. În acel meci, Kulvietis a stat cele mai multe minute pe parchet, 35 la număr, timp în care a adunat 6 puncte, 5 recuperări și 2 pase decisive.

Având o înălțime de 2.06 metri, Saulius este un jucător versatil, reușind să joace atât cu spatele la coș, în post-up, cât și de la distanță, ceea ce îi oferă calitatea de „strech four”. Termenul face referire la jucătorii care pot juca în interiorul semicercului, dar pot fi și o adevărată amenințare de la distanță.

Saulius Kulvietis devine al nouălea transfer al formației noastre pentru sezonul 2025-2026”

