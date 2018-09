"Daca ajungem in finala Euro, ma vopsesc albastru in cap!" Dezvaluirea facuta de Ionut Radu despre discursul EPIC de dinaintea partidei cu Bosnia

Portarul celor de la Genoa a reusit o parada formidabila in partida cu Portugalia in prelungiri, la un penalty acordat pentru lusitani.

Ionut Radu, capitanul nationalei de tineret, a vorbit la Ora Exacta din Sport despre victoriile cu Portugalia si Bosnia, dar si despre discursul mobilizator de dinaintea partidei de marti.

"Multumesc mult pentru tot. A fost o nebunie totala, ce s-a intamplat in meciul cu Portugalia si cu Bosnia. Vreau sa le multumesc colegilor pentru emotiile pe care le-am trait impreuna. A fost ceva unic, de povestit. Am creat o familie la echipa nationala si asta ne ajuta foarte mult in a avea rezultate.



M-am gandit cu o seara inainte, m-am gandit la tot ce am facut la antrenamente. Nimeni nu a crezut in noi si vorbeam inainte ce ar fi sa ne calificam la Euro si uite ca am ajuns in ipostaza aceasta si am vrut sa le transmit colegilor acest lucru.



Cand vorbesc repede mi s-a mai intamplat sa spun cuvinte in italiana. Nu e cazul meu pentru ca in fiecare zi vorbesc romana cu prietenii, la telefon, nu o sa uit niciodata romana. Am avea multi sustinatori si la Euro, sunt sigur ca ne vor sprijini pana la final.



Nu imi place sa vorbesc despre asta (suma de transfer). Tot ce pot sa spun e ca munca este de fiecare data rasplatita. Incerc sa fac totul ca sa ajung undeva si astept, am rabdare. Nu am realizat inca decat 80% din obiectiv si sunt sigur ca la meciul cu Tara Galilor colegii mei vor face tot posibilul sa obtina calificarea.



Daca vom ajunge in finala la Euro ma voi vopsi albastru si roz in cap, nu va mai conta. Mi-a placut Buffon, e o legenda vie. Ce a realizat el este greu. Din portarii internationali imi place De Gea acum" a spus Ionut Radu la Pro X.