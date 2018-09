Cum a reactionat Gica Hagi dupa ce a vazut prima data discursul lui Ionut Radu in vestiarul Romaniei U21

Gica Hagi spune ca intreaga nationala de tineret U21 a aratat unitate si determinare si este de parere ca va obtine in continuare rezultate mari.

Gica Hagi a ramas placut impresionat de discursul tinut de Ionut Radu in vestiarul Romaniei U21 inaintea meciului cu Bosnia, castigat in cele din urma cu 2-0. El l-a laudat pe Radu, dar si pe ceilalti fotbalisti, despre care spune ca sunt foarte talentati.

Hagi mai spune ca multi dintre jucatorii de la U21 vor ajunge in curand la nationala mare.

"Foarte bun discursul lui Radu, pozitiv, arata ca sunt impreuna, ca merg toti intr-o directie, ca au determinare si ca isi doresc. Cu talentul pe care il au, pot obtine multe.

Eu am momentele mele, ei au momentele lor. Ii las singuri, sa vorbeasca intre ei.

Ei trebuie sustinuti! Au aratat ca exista mult talent in Romania, dar e nevoie de organizare, e de lucru, trebuie sa-i ajutam", a spus Gica Hagi la Digi.

Hagi a vorbit si despre titularizarea lui Denis Dragus la nationala mare, in Serbia.

"Dragus a aratat personalitate, nu a avut trac. Mi-a placut, chiar daca uneori a abuzat de floricele. Asa mai face si la echipa, mai abuzeaza de asta, face cate o miscare in plus. Am recunoscut ca si eu faceam asta la varsta lui. Dar mi-a placut curajul lui", a mai spus Hagi.