Contra dezvaluie diferenta fata de nationala de tineret: "La nationala mare vorbesc eu, de asta raman fara voce!" Ce a spus despre discursul lui Ionut Radu

Contra trage un semnal de alarma pentru urmatorul meci al Romaniei.

Romania a inceput grupa de UEFA Nations League cu 2 egaluri, 0-0 cu Muntenegru si Serbia, si va juca in octombrie in deplasare cu Lituania, pentru ca apoi Serbia sa vina pe National Arena. Selectionerul Cosmin Contra crede ca partida cu Serbia poate fi decisiva.

“Nici Pintilii, Chiriches sau Dragos Grigore nu sunt apti, sa speram ca nu mai avem si alte probleme. Mai sunt etape de jucat si sa speram ca nu se vor mai accidenta si altii. Si luna viitoare avem doua actiuni importante, un meci in Lituania, pe un teren artifical, cu o echipa care se va apara ca cei din Muntenegru. Sper sa fie o invatatura de minte meciul de la Ploiesti si daca ne vom intalni cu situatia asta sa stim mai bine ce avem de facut in fata echipelor care se apara organizat. Daca ne vom concentra si nu vom mai avea probleme de lot si ne vom intoarce din Lituania cu un rezultat bun cu Serbia vom avea un stadion plin si ne vom lupta cu ei pentru preluarea sefiei in clasament.



Cine a jucat fotbal vede ca atitudinea nu a fost una deloc delasatoare cu Muntenegru. Poate si-au dorit prea mult aceasta victorie, toata saptamana a existat presiune ca trebuia sa incepem cu dreptul. Jucand fara spectatori a fost un handicap pentru noi. Nu am avut acea adrenalina pe care ti-o dau fanii. Un joc foarte lent al nostru, am lasat sa se vada ca nu am avut atitudine, dar nu a fost asa. Nu am gandit repede, nu au facut ce am repetat la antrenamente si nu au respectat traseele de joc. Nu am avut nici jucatori inspirati in atac. Jucatorii sufera la fiecare rezultat mai putin bun. Am avut ocazii imense de gol in fata unei echipe care a refuzat sa joace fotbal. Cred ca i-a deranjat ca s-a spus de lipsa de atitudine si dorinta de a castiga. Cei de la Muntenegru nu legau mai mult de 5 pase ca jucatorii nostri deja recuperau. Sunt acolo sa-i fac sa nu asculte aceste critici din care sa luam doar ce este bun din tot ce s-a intamplat" a spus Cosmin Contra la Digi Sport.

Contra a vorbit si despre succesul nationalei de tineret, cea care este aproape de calificarea la Campionatul European: "Sa stiti ca am inteles nevoile lui Mirel, am o comunicare foarte buna cu el, analizam foarte bine. Credeti-ma cand spun ca in lotul pe care l-a chemat tineretul eu as fi avut nevoie de mai multi din ei, dar intelegem aceasta nevoie de calificare. Si noi la EURO 2000, am ajuns la echipa mare vreo 8-9 jucatori. Un campionat european nu face altceva decat sa creasca valoarea jucatorilor si de aceea stiu ca m-am maturizat foarte mult. Discutia e in functie si de varsta, Mirel are anumite posibilitati, depinde si de accidentari.



Ma bucur ca vedem un lider de echipa (Ionut Radu) care are un discurs motivator extraordinar, pe care nu trebuie sa-l tina antrenorul. Si eu eram unul dintre jucatorii care vorbeau in vestiar si tineau discursuri incurajatoare. Avem nevoie de lideri, asa si ceilalti jucatori sunt mult mai concentrati. Daca tragi dupa tine o intreaga generatie este mult mai usor pentru antrenor. La nationala mare poate nu se tin asa mult, nu avem jucatori care sa vorbeasca, vorbesc eu, ca de aia raman fara voce, dar nu ma deranjeaza. Am avut acelasi discurs cu al lui, in esenta aceeasi idee, inainte de meciul cu Serbia” a mai spus Contra.