Miculescu a suferit o intervenție chirurgicală pentru pubalgie, iar, deocamdată, atacantul roș-albaștrilor se antrenează separat.

Mihai Stoica: ”Miculescu va intra treptat cu colegii săi!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că începând de săptămâna viitoare, Miculescu va intra treptat în programul echipei, cu speranța că fotbalistul se va putea afla în lotul roș-albaștrilor la meciul cu FK Auda din Conference League.

Oficialul fostei campioane a Superligii spune însă că cei din staff-ul tehnic nu vor forța revenirea lui David Miculescu pentru a nu risca o recidivă.

”Săptămâna viitoare va intra treptat cu colegii lui. Calculele sunt să îl avem pe bancă la meciul cu Auda din Ghencea. dacă nu se poate asta, măcar la Sfântul Gheorghe. De pubalgie scapi greu. Operația a decurs bine, se simte bine, dar are probleme la schimbările de direcție și nu trebuie forțat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.