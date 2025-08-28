Grecii au întors rezultatul din tur, când pierduseră cu 0-1 în Croația, și au obținut biletele pentru faza principală a ligii din Europa League.



După eșecul la limită din prima manșă, echipa lui Lucescu a intrat pe teren decisă să tranșeze rapid soarta calificării. Spectacolul a început încă din minutul 12, când Soualiho Meite a deschis scorul și a anulat avantajul croaților. Deși oaspeții au dat emoții cu o bară în minutul 23, PAOK a lovit din nou două minute mai târziu prin Giannis Konstantelias, care a dus scorul la 2-0 și a întors complet soarta dublei manșe.



Măcel după pauză



Repriza secundă a continuat în aceeași notă de dominare totală a grecilor. Fedor Chalov a marcat pentru 3-0 în minutul 56, spulberând orice speranță a celor de la Rijeka. Coșmarul croaților s-a adâncit în minutul 71, când Majstorovic a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.



Cu un om în plus, PAOK s-a dezlănțuit. Giorgos Giakoumakis a înscris pentru 4-0, iar Dimitris Pelkas a stabilit scorul final, 5-0, în penultimul minut al timpului regulamentar, pecetluind o calificare entuziasmantă.



La finalul partidei, Răzvan Lucescu s-a arătat extrem de satisfăcut de prestația elevilor săi. "Este o victorie foarte importantă, am obținut biletul pentru faza ligii Europa League, care este importantă pentru anul nostru. Doar un prost nu ar fi mulțumit. Sunt foarte mulțumit de atitudinea de care au dat dovadă jucătorii. Pentru mine, rămâne doar următorul meci!", a transmis tehnicianul român, citat de sportal.gr.



Tragerea la sorți pentru noua fază a ligii din Europa League va avea loc vineri, 29 august, de la ora 14:00.

