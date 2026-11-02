FOTO ȘI VIDEO Lovitură de teatru în cazul numirii lui Mirel Rădoi! Grecii au publicat imaginile și au făcut anunțul

Lovitură de teatru în cazul numirii lui Mirel Rădoi! Grecii au publicat imaginile și au făcut anunțul Fotbal extern
SPORT.RO
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Deși era dat ca sigur la Asteras Tripolis, Mirel Rădoi se pare că nu va mai prelua formația din Grecia.

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Goncalo FeioAsteras TripolisMirel RadoiGrecia
Din articol

Presa greacă: Rădoi nu mai semnează cu Asteras. Gonçalo Feio e alesul conducerii

În ultimele zile, presa greacă dădea ca sigură numirea lui Mirel Rădoi la Asteras Tripolis, formație rămasă fără antrenor după despărțirea de Georgios Antonopoulos. Tehnicianul a alimentat și el speculațiile, după ce a început să urmărească pe Instagram pagina clubului din Grecia.

Până la urmă, se pare că Asteras s-a îndreptat către un alt antrenor. Sportal scrie luni că alesul conducerii este, de fapt, Gonçalo Feio, un portughez în vârstă de 36 de ani, care a antrenat ultima dată la Tondela și mai are în CV cluburi precum Legia Varșovia, USL Dunkerque, Motor Lublin sau Radomiak Radom.

Presa greacă anunță că numirea lui Feio la Asteras ar urma să fie oficializată în următoarele ore, fie luni, fie marți. Portughezul va semna un contract până în 2028 și va avea misiunea de a revitaliza formația clasată acum abia pe locul 12 după 9 etape.

Spre deosebire de Mirel Rădoi, Gonçalo Feio are avantajul experienței din Grecia. Portughezul a mai fost secund la Xanthi, în 2019, când principal era Kiko Ramirez. 

Jurnaliștii de la Athletiko au publicat și un clip cu momentul sosirii lui Gonçalo Feio înainte de semnarea contractului cu Asteras.

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