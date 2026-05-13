Cristi Chivu va avea un test extrem de important de trecut pentru a realiza „dubla” în acest sezon: să câștige campionatul și Cupa Italiei

Lautaro Martinez a dezvăluit unde a făcut Cristi Chivu diferența în acest sezon

Lautaro Martinez a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului său înainte de finala Coppa Italia cu Lazio.

Atacantul argentinian a vorbit despre atmosfera excelentă pe care a creat-o Cristi Chivu în vestiarul lui Inter.

„Întotdeauna există discuții. Într-o echipă de fotbal, există 25-26 de minți și gânduri diferite. Oricine a lucrat în vestiare importante, precum antrenorul, ne înțelege imediat. Am început să lucrăm împreună, iar el a adus energie și leadership cu personalitatea sa puternică. Ne face să zâmbim și să lucrăm calm la antrenamente, iar apoi cuvântul cheie în vestiar este victoria. Ca să rămâi la Inter, trebuie întotdeauna să câștigi.

Am crescut mult, chiar dacă această problemă la gambă m-a cam ținut în loc, am muncit incredibil de mult. Sunt mulțumit de sezonul meu și de cel al echipei și mă bucur pentru antrenor, pentru că cunoaște foarte bine lumea lui Inter. Când a venit, au fost multe îndoieli, dar a lămurit lucrurile și l-am susținut”, a spus Lautaro Martinez la conferința de presă.

Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.