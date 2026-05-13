FOTO Corespondență de la Roma | Ce nu s-a văzut la conferința de presă a lui Cristi Chivu

Daniel Anghel
Meciul dintre Lazio și Inter Milano poate fi urmărit LIVE pe VOYO, miercuri, 13 mai, de la ora 22:00.

Cu o zi înainte de marele meci, cei doi antrenori, alături de căpitanii de la Lazio și Inter Milano, au răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști la conferința de presă organizată la Stadio Olimpico.

Jurnaliștii, preluați cu mașinuțe de golf

Din parcarea mărețului Stadio Olimpico, jurnaliștii au fost preluați de organizatori cu mai multe carturi electrice, în general folosite pentru partidele de golf. Un gest demn de respect, ținând cont că accesul cu mașinile personale nu este permis în incinta complexului, iar sala pentru conferința de presă este în partea opusă a grandiosului stadion din Foro Italico.

Trofeul, atracția principală în sală

Înainte ca Maurizio Sarri să-și facă apariția, organizatorii au adus trofeul, care a fost atracția principală pentru fotografii prezenți în sală. Câțiva dintre jurnaliști au profitat de minutele libere pentru a-și face o poză cu trofeul.

Coppa Italia din acest sezon ar urma să fie prima din carieră atât pentru Cristi Chivu (45 de ani), un antrenor aflat la început de drum în fotbalul de seniori, cât și pentru Maurizio Sarri (67 de ani), un antrenor care are deja o vastă experiență la cel mai înalt nivel.

Sarri i-a făcut pe toți să râdă

După ce a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliștii prezenți în sală, Maurizio Sarri nu l-a mai așteptat pe căpitanul său, Mattia Zaccagni.

”Iar acum aș vrea să mă duc să fumez”, a spus antrenorul lui Lazio, după care s-a ridicat de pe scaun. Sarri este cunoscut printre iubitorii de ”calcio” pentru viciul său.

”Chivu? A avut o abordare puternică, o echipă puternică, evident mai puternică decât ceilalți. Avea nevoie să fie condusă”, a fost răspunsul lui Sarri la întrebarea adresată de colegul Cristi Pintea.

Cristi Chivu, agitat la conferință

Dacă Sarri a arătat că nu poate fi ”atins” de nicio întrebare, Chivu a părut agitat încă din primele minute. Conferința de presă a început cu întrebările adresate pentru Lautaro Martinez, după care au urmat cele pentru antrenorul român.

Întrebările nu l-au pus în dificultate pe Chivu. După ce a lămurit situația lui Marcus Thuram, refăcut pentru această partidă, antrenorul lui Inter a spus clar: ”Am meritat totul până acum și trebuie să păstrăm aceeași claritate. Să fim calmi, să zâmbim, să fim responsabili și să avem dorința de a ne distra. Fără a ne pierde umilința”.

Juventus rămâne cea mai titrată echipă din istoria Coppa Italia

În topul câștigătoarelor all-time ale Coppa Italia, Inter este pe locul doi, cu nouă trofee, la egalitate cu AS Roma, și se poate desprinde dacă se va impune în finala cu Lazio. Nici formația pregătită de Maurizio Sarri nu stă rău la acest capitol, fiind considerată una dintre ”specialistele” competiției.

Cu doar două ”Scudetto”, Lazio și-a rotunjit palmaresul intern cu șapte trofee Coppa Italia, fiind a patra cea mai titrată la acest capitol. Lider autoritar este Juventus, cu 15 Cupe.

