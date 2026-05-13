Marea dorință a lui Baiaram după victoria din cupă, la Sibiu: „Cel mai mult!“

Ştefan Baiaram (23 de ani) vrea ca triumful din Cupa României să fie urmat de victoria din campionat, astfel încât Universitatea Craiova să realizeze eventul după 35 de ani.

Duminică (ora 20:30), pe „Ion Oblemenco“, oltenii pot rezolva ecuația câștigării titlului după un nou meci cu Universitatea Cluj, formație pe care tocmai au învins-o în ultimul act al competiției KO.

"Ne bucurăm că am câştigat acest trofeu. Mai avem încă un pas pentru a reuşi eventul. A fost frumos, a fost un meci tensionat. Ne doream să se termine meciul mai repede, dar asta a fost, am arătat caracter până la final. Acum îmi doresc să câştigăm campionatul pe propriul nostru teren, asta îmi doresc cel mai mult, să ieşim campioni", a spus Baiaram, la Digi Sport.

"Vom petrece doar în această seară, apoi, dacă vom câştiga campionatul, vom petrece două săptămâni minimum. Nu am mai câştigat campionatul de 35 de ani şi este ceea ce ne dorim cel mai mult", a adăugat starul Craiovei, potrivit Agerpres.

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost ''alb'', 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi la capătul prelungirilor.

Diferenţa a fost făcută de portarul Laurenţiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare, executată de Iulian Cristea.