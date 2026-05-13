Cristi Chivu a ținut un discurs în fața președintelui Italiei: ”Trebuie să fim un exemplu!”

Cristi Chivu a luat parte cu o zi înainte de finala Cupei Italiei la o întâlnire cu președintele Italiei, Sergio Mattarella, care a avut loc la Palazzo del Quirinale.

Antrenorul lui Inter Milano a ținut un scurt discurs în fața șefului statului italian în care s-a arătat onorat de invitația primită și a promis un spectacol în finala Coppa Italia.

”Vă mulțumesc pentru invitația într-un loc atât de simbolic. Domnule Președinte, dumneavoastră reprezentați statul italian, rol pe care îl îndepliniți cu multă dedicare, dar sunteți și un om al sportului. Pentru noi este un mare motiv de mândrie să fim aici astăzi pentru a celebra finala Cupei Italiei, care se va decide împotriva celor de la SS Lazio.

Republica Italiană recunoaște valoarea afectivă și socială a cluburilor sportive, așa că pentru noi este o responsabilitate importantă să fim aici astăzi, tocmai pentru că trebuie să fim purtători de valori.

Trebuie să fim un exemplu pentru toți copiii care ne urmăresc. Atât noi, cât și Lazio, vom înfrunta mâine seară o competiție extraordinară, în care vom da cea mai bună versiune a noastră. Mulțumesc, domnule Președinte”, a fost discursul lui Cristi Chivu, conform TuttoMercatoWeb.