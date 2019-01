BREAKING NEWS | Lovitura de teatru! Oferta BOMBA primita de Mourinho! Ce raspuns a dat

Jose Mourinho este liber de contract dupa plecarea de la Manchester United din luna decembrie.

Benfica l-a contactat pe Mourinho! Campioana in 2 din ultimii 3 ani din Portugalia l-a dat afara joi pe Rui Vitoria dupa o serie de rezultate slabe ce au dus echipa pe locul 4 in clasament - infrangerea cu 2-0 cu Portimonense de pe 2 ianuarie i-a semnat sentinta lui Vitoria.

Cei de la Benfica l-au desemnat pe antrenorul de la echipa secunda, Bruno Lage, ca interimar, insa principala tinta a fost Mourinho. Acesta a mai pregatit-o pe Benfica in 2000 cand a fost asistent al lui Jupp Heynckes, pregatind echipa pentru 9 runde inainte de a pleca din cauza unei dispute contractuale cu presedintele ales al clubului in acel an, Manuel Vilarinho. Mourinho a ales sa plece la FC Porto unde a creat istorie!

Portughezii de la Record scriu ca Mourinho a primit o oferta clara de la Benfica, insa a ales sa o refuze. Acesta le-a transmis oficialilor clubului ca nu are de gand sa se intoarca in Portugalia in viitorul apropiat.