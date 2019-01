"Jose Mourinho, aproape de o revenire spectaculoasa la Real" Anuntul care CUTREMURA Madridul dupa o noua infrangere

Real Madrid a pierdut cu Real Sociedad si a ramas la 10 puncte in urma Barcelonei.

Santiago Solari a primit contract pe doi ani si jumatate la Real Madrid, insa situatia echipei nu s-a schimbat prea tare.

Madrilenii au pierdut si cu Real Sociedad si sunt nevoiti sa mai spere doar la un miracol in acest sezon. Realul e creditata si cu sansa a doua in dubla cu Ajax din optimile Champions League, dupa trei ani in care a cucerit cel mai pretios trofeu din Europa.

Florentino Perez nu e multumit si e gata sa-l readuca pe Jose Mourinho la carma echipei. Presedintele madrilen considera ca portughezul e singurul capabil sa instaureze disciplina in vestiar si sa intoarca soarta acestui sezon.

Si Mourinho asteapta un semn de la Perez. A refuzat oferta Benficai, care ii propusese un contract pana in vara. De la Real ar accepta fara ezitare, scrie cotidianul The Sun.

Motivul? Mourinho considera ca situatia Realului poate fi intoarsa la 180 de grade si isi doreste enorm sa castige al treilea trofeu in Champions League cu a treia echipa diferita. La Manchester United nu a reusit si a plecat dupa ce si-a pus in cap tot vestiarul. Englezii au renascut dupa plecarea lui Mourinho si au 5 victorii in 5 partide cu Ole Gunnar Solskjaer pe banca.

"Perez a regretat mult timp despartirea de Mourinho. El crede acum ca singura salvare a unui sezon de haos este instalarea unui antrenor agresiv si exigent in locul lui Solari", scrie The Sun.