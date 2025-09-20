La debutul lui Jose Mourinho pe banca tehnică, Benfica Lisabona a bifat o victorie categorică în deplasare, 3-0 cu AVS Futebol SAD.

Heorhiy Sudakov (45+3), Vangelis Pavlidis (59 - din penalty) și Franjo Ivanovic (64) au marcat golurile de pe ”Estadio do Desportivo das Aves”.

Pentru ”The Special One” este de fapt o revenire ca antrenor la Benfica, pe care a mai pregătit-o în septembrie - decembrie 2000.

Benfica a fost chiar prima echipă la care Mourinho a fost antrenor principal.

Ce promisiune a făcut Jose Mourinho după ce a semnat cu Benfica



Fostul antrenor al echipelor Chelsea, Real Madrid, Manchester United şi Inter Milano, care a părăsit echipa turcă Fenerbahce în august, şi-a început noul mandat la Benfica.

„Promisiunea mea este: voi trăi pentru Benfica, voi trăi pentru misiunea mea”, a declarat Mourinho reporterilor la baza de antrenament a clubului, din Seixal, lângă Lisabona.

„Eu nu sunt important – Benfica este importantă, fanii Benficăi sunt importanţi. Eu sunt aici pentru a servi”.

Contractul lui Mourinho este valabil până la sfârşitul sezonului 2026/27, dar ambele părţi îşi rezervă dreptul de a-l rezilia în termen de 10 zile de la ultimul meci al acestui sezon, a precizat clubul într-un comunicat adresat autorităţii de reglementare a pieţei bursiere.

