Fostul antrenor al echipelor Chelsea, Real Madrid, Manchester United şi Inter Milano, care a părăsit echipa turcă Fenerbahce în august, şi-a început cariera de antrenor la Benfica.

„Promisiunea mea este: voi trăi pentru Benfica, voi trăi pentru misiunea mea”, a declarat Mourinho reporterilor la baza de antrenament a clubului, din Seixal, lângă Lisabona.

„Eu nu sunt important – Benfica este importantă, fanii Benficăi sunt importanţi. Eu sunt aici pentru a servi”.

Contractul lui Mourinho este valabil până la sfârşitul sezonului 2026/27, dar ambele părţi îşi rezervă dreptul de a-l rezilia în termen de 10 zile de la ultimul meci al acestui sezon, a precizat clubul într-un comunicat adresat autorităţii de reglementare a pieţei bursiere.

Jose Mourinho a avut deja o scurtă perioadă la stadionul Luz, la începutul carierei sale de antrenor, la sfârşitul anului 2000. Atunci a fost demis după aproximativ zece meciuri.

news.ro

