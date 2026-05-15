Ce spus Adrian Mutu despre revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid: „E bombă atomică”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho este foarte aproape de o revenire la Real Madrid.

Real Madrid a avut un sezon dezamăgitor, iar șefii formației madrilene nu vor să mai continue cu Alvaro Arbeloa.

„Los Balncos” și-au îndreptat atenția către Jose Mourinho și sunt foarte aproape să îl convingă să semneze.

Ce a spus Adi Mutu despre Mourinho la Real Madrid

Antrenorul portughez este încântat de ideea de a reveni la echipa pe care a antrenat-o în urmă cu mai bine de zece ani.

Adrian Mutu a fost întrebat despre impactul pe care l-ar avea Jose Mourinho la Real Madrid. 

Fostul fotbalist antrenat de Mourinho la Chelsea consideră că portughezul este perfect la Real Madrid pentru situația din vestiarul formației madrilene.

„Se aude că sunt foarte mulți antrenori mari care refuză Madridul, pentru că atmosfera e foarte grea în vestiar, pentru că sunt jucătorii cu mare personalitate care nu se înțeleg între ei, lipsește conexiunea asta între jucători și și atunci îi face pe mulți antrenori mai să nu vadă un proiect foarte, foarte serios și de lungă durată la Real Madrid.

Și atunci, Mourinho cred că ar fi cam potrivit. El, are și calitatea asta, adică știe să țină niște vestiare, a demonstrat, are și el o personalitate puternică. Eu cred că Mourinho, dacă va ajunge acolo, va elimina multe elemente din vestiarul lui Real Madrid. Dacă va veni la Real Madrid, va face curățenie acolo, va începe altceva. Deja sunt niște bombe pe acolo, mai vine și Mourinho… bombă atomică, îți dai seama ce se întâmplă…”, a spus Adi Mutu, potrivit Fanatik.ro.

Jose Mourinho a mai antrenat-o pe Real Madrid între 2010 și 2013. În acea perioadă, portughezul a câștigat titlul în La Liga și a bifat 127 de victorii pe banca „galacticilor”.

