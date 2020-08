Moment incredibil cu Gnohere la meciul cu Anderlecht! Faza care face inconjurul lumii: ce a putut sa faca in fata arbitrului

Gnohere n-a ramas in istoria meciului cu Anderlecht doar pentru golul marcat in minutul 4 al prelungirilor!

Reusita sa i-a adus un punct lui Mouscron! Intrat in minutul 75, 'Bizonul' a punctat la una dintre ultimele actiuni ale partidei. A fost prima sa aparitie in tricoul lui Mouscron dupa transferul de la FCSB. Gnohere le-a mai atras atentia jurnalistilor cu o faza petrecuta in timp ce se incalzea pe marginea terenului. Francezul a incercat sa-l faca pe tusier sa se razgandeasca la o faza controversata. I-a aratat pe ecranul de monitorizare VAR ca are dreptate. :)





Golul marcat de Gnohere cu Anderlecht