VIDEO Moldova, umilită la Chișinău de Slovacia! Plin pe teren de fotbaliști care joacă sau au jucat în România

Moldova, umilită la Chișinău de Slovacia! Plin pe teren de fotbaliști care joacă sau au jucat în România Fotbal extern
SPORT.RO
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Tricolorii de peste Prut au rezultate bizare în Liga Națiunilor.

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Moldovavadim rataDaniel DumbravanuDumitru CeleadnicVictor Stina
Din articol

După 0-2 în deplasare cu Slovacia, 1-1 acasă cu Insulele Feroe și 2-1 în deplasare cu Kazahstan, Moldova a fost învinsă clar aseară la Chişinău de Slovacia cu 4-0 în Liga Națiunilor, Liga C.

Golurile au fost înscrise de David Strelec (8), Tomas Suslov (44), David Hancko (60) şi Lukas Haraslin (75). 

Vadim Raţă (FC Argeş) a jucat titular și a fost înlocuit în minutul 58 cu Daniel Dumbravanu (FC Voluntari), dar la moldoveni au evoluat mai mulți fotbaliști legitimați anterior la cluburi din România: Dumitru Celeadnic, Cristian Dros, Vladimir Fratea, Victor Stînă, la care se adaugă rezervele Emil Tîmbur și Serafim Cojocari.

Rezultatele și marcatorii din meciurile de marţi seara din Liga Națiunilor

LIGA A

Croaţia - Spania 1-2

Au marcat: Ivan Perisic 17, respectiv Mikael Merino 61, 88.

Cartonaş roşu: Perisic 79.

Anglia - Cehia 3-0

Au marcat: Vladimir Coufal (autogol) 27, Harry Kane 40, 57.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 4 4 0 0 12-5 12

2 Anglia 4 3 0 1 14-3 9

3 Croaţia 4 1 0 3 4-14 3

4 Cehia 4 0 0 4 2-10 0

LIGA B

Grupa B1

Scoţia - Slovenia 1-2

Au marcat: Ryan Christie 31, respectiv Aljosa Matko 56, Danijel Sturm 71.

Elveţia - Macedonia de Nord 3-0

Au marcat: Fabian Rieder 43, Johan Manzambi 73, Dan Ndoye 81.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Elveţia 4 4 0 0 11-1 12

2 Slovenia 4 2 1 1 5-3 7

3 Scoţia 4 1 1 2 3-5 4

4 Macedonia de Nord 4 0 0 4 0-10 0

LIGA C

Grupa C1

Albania - San Marino 2-1

Au marcat: Kristjan Asllani 11, 90+3 - penalty, respectiv Lorenzo Lazzari 66.

Belarus - Finlanda 1-0, la Budapesta

A marcat: Artem Şumanski 1.

Zahar Volkov (Belarus) a ratat un penalty în min. 15 (a apărat Lukas Hradecky).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Albania 4 3 0 1 8-3 9

2 Finlanda 4 2 1 1 9-2 7

3 Belarus 4 2 1 1 5-2 7

4 San Marino 4 0 0 4 1-16 0

Grupa C3

Kazahstan - Feroe 2-2

Au marcat: Serghei Malîi 68, Nurali Alip 76, respectiv Petur Knudsen 22, Geza David Turi 63.

Cartonaşe roşii: Serghei Malîi (Kazahstan) 85, Martin Agnarsson (Feroe) 65.

Moldova - Slovacia 0-4

Au marcat: David Strelec 8, Tomas Suslov 44, David Hancko 60, Lukas Haraslin 75.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Slovacia 4 3 1 0 9-2 10

2 Feroe 4 0 4 0 5-5 4

3 Moldova 4 1 1 2 3-8 4

4 Kazahstan 4 0 2 2 5-7 2

Grupa C4

Luxemburg - Bulgaria 0-2

Au marcat: Kristian Balov 19, Atanas Iliev 34.

Estonia - Islanda 0-0

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Islanda 4 2 2 0 7-1 8

2 Estonia 4 1 3 0 2-1 5

3 Bulgaria 4 1 1 2 3-5 4

4 Luxemburg 4 1 0 3 2-7 3

Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C, scrie Agerpres. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C.

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