După 0-2 în deplasare cu Slovacia, 1-1 acasă cu Insulele Feroe și 2-1 în deplasare cu Kazahstan, Moldova a fost învinsă clar aseară la Chişinău de Slovacia cu 4-0 în Liga Națiunilor, Liga C.
Golurile au fost înscrise de David Strelec (8), Tomas Suslov (44), David Hancko (60) şi Lukas Haraslin (75).
Vadim Raţă (FC Argeş) a jucat titular și a fost înlocuit în minutul 58 cu Daniel Dumbravanu (FC Voluntari), dar la moldoveni au evoluat mai mulți fotbaliști legitimați anterior la cluburi din România: Dumitru Celeadnic, Cristian Dros, Vladimir Fratea, Victor Stînă, la care se adaugă rezervele Emil Tîmbur și Serafim Cojocari.
Rezultatele și marcatorii din meciurile de marţi seara din Liga Națiunilor
LIGA A
Croaţia - Spania 1-2
Au marcat: Ivan Perisic 17, respectiv Mikael Merino 61, 88.
Cartonaş roşu: Perisic 79.
Anglia - Cehia 3-0
Au marcat: Vladimir Coufal (autogol) 27, Harry Kane 40, 57.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Spania 4 4 0 0 12-5 12
2 Anglia 4 3 0 1 14-3 9
3 Croaţia 4 1 0 3 4-14 3
4 Cehia 4 0 0 4 2-10 0
LIGA B
Grupa B1
Scoţia - Slovenia 1-2
Au marcat: Ryan Christie 31, respectiv Aljosa Matko 56, Danijel Sturm 71.
Elveţia - Macedonia de Nord 3-0
Au marcat: Fabian Rieder 43, Johan Manzambi 73, Dan Ndoye 81.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Elveţia 4 4 0 0 11-1 12
2 Slovenia 4 2 1 1 5-3 7
3 Scoţia 4 1 1 2 3-5 4
4 Macedonia de Nord 4 0 0 4 0-10 0
LIGA C
Grupa C1
Albania - San Marino 2-1
Au marcat: Kristjan Asllani 11, 90+3 - penalty, respectiv Lorenzo Lazzari 66.
Belarus - Finlanda 1-0, la Budapesta
A marcat: Artem Şumanski 1.
Zahar Volkov (Belarus) a ratat un penalty în min. 15 (a apărat Lukas Hradecky).
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Albania 4 3 0 1 8-3 9
2 Finlanda 4 2 1 1 9-2 7
3 Belarus 4 2 1 1 5-2 7
4 San Marino 4 0 0 4 1-16 0
Grupa C3
Kazahstan - Feroe 2-2
Au marcat: Serghei Malîi 68, Nurali Alip 76, respectiv Petur Knudsen 22, Geza David Turi 63.
Cartonaşe roşii: Serghei Malîi (Kazahstan) 85, Martin Agnarsson (Feroe) 65.
Moldova - Slovacia 0-4
Au marcat: David Strelec 8, Tomas Suslov 44, David Hancko 60, Lukas Haraslin 75.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Slovacia 4 3 1 0 9-2 10
2 Feroe 4 0 4 0 5-5 4
3 Moldova 4 1 1 2 3-8 4
4 Kazahstan 4 0 2 2 5-7 2
Grupa C4
Luxemburg - Bulgaria 0-2
Au marcat: Kristian Balov 19, Atanas Iliev 34.
Estonia - Islanda 0-0
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Islanda 4 2 2 0 7-1 8
2 Estonia 4 1 3 0 2-1 5
3 Bulgaria 4 1 1 2 3-5 4
4 Luxemburg 4 1 0 3 2-7 3
Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.
Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C, scrie Agerpres. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C.