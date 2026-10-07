După 0-2 în deplasare cu Slovacia, 1-1 acasă cu Insulele Feroe și 2-1 în deplasare cu Kazahstan, Moldova a fost învinsă clar aseară la Chişinău de Slovacia cu 4-0 în Liga Națiunilor, Liga C.

Golurile au fost înscrise de David Strelec (8), Tomas Suslov (44), David Hancko (60) şi Lukas Haraslin (75).

Vadim Raţă (FC Argeş) a jucat titular și a fost înlocuit în minutul 58 cu Daniel Dumbravanu (FC Voluntari), dar la moldoveni au evoluat mai mulți fotbaliști legitimați anterior la cluburi din România: Dumitru Celeadnic, Cristian Dros, Vladimir Fratea, Victor Stînă, la care se adaugă rezervele Emil Tîmbur și Serafim Cojocari.