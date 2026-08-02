În decembrie 2025, Măldărășanu a plecat de la Hermannstadt după patru ani în care a reușit inclusiv promovarea echipei în Superliga României. Clubul a fost lovit de grave probleme financiare și, între timp, s-a retras din Liga 2.

Marius Măldărășanu se putea întoarce la Hermannstadt

Au existat discuții pentru că acesta să fie preluat de un alt investitor, dar mutarea nu s-a concretizat. Cei interesați de cumpărarea clubului Hermannstadt l-au contactat pe Marius Măldărășanu și l-au informat că este prima opțiune pentru postul de antrenor.

„Au fost discuții pe finalul campionatului, m-a sunat cineva. Mi-a spus că exista cineva care voia să cumpere clubul, eram prima lor opțiune.

Am spus că nu se va întâmpla asta. Am spus ”NU”. Chiar am rămas atașat de Sibiu, a fost o perioadă extraordinară, cu bune, cu rele”, a spus Măldărășanu, la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1.

VIDEO - Marius Măldărășanu, LIVE la VOYO SPORT 1: