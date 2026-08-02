VIDEO EXCLUSIV Ofertă pentru Marius Măldărășanu: ”Prima lor opțiune”

Ofertă pentru Marius Măldărășanu: ”Prima lor opțiune” Superliga
SPORT.RO
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Marius Măldărășanu (51 de ani) este liber de contract din luna decembrie, de când s-a despărțit de Hermannstadt.

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Marius MaldarasanuHermannstadt
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În decembrie 2025, Măldărășanu a plecat de la Hermannstadt după patru ani în care a reușit inclusiv promovarea echipei în Superliga României. Clubul a fost lovit de grave probleme financiare și, între timp, s-a retras din Liga 2.

Marius Măldărășanu se putea întoarce la Hermannstadt

Au existat discuții pentru că acesta să fie preluat de un alt investitor, dar mutarea nu s-a concretizat. Cei interesați de cumpărarea clubului Hermannstadt l-au contactat pe Marius Măldărășanu și l-au informat că este prima opțiune pentru postul de antrenor.

„Au fost discuții pe finalul campionatului, m-a sunat cineva. Mi-a spus că exista cineva care voia să cumpere clubul, eram prima lor opțiune. 

Am spus că nu se va întâmpla asta. Am spus ”NU”. Chiar am rămas atașat de Sibiu, a fost o perioadă extraordinară, cu bune, cu rele”, a spus Măldărășanu, la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1.

VIDEO - Marius Măldărășanu, LIVE la VOYO SPORT 1:

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Înainte de a prelua Hermannstadt, Măldărășanu a antrenat Astra Giurgiu pentru o scurtă perioadă de timp, iar apoi a urmat un sezon în Liga 2, la Metaloglobus.

La Hermannstadt a strâns 187 de partide în toate competițiile. Bilanțul este pozițiv, cu 77 de victorii, 56 de rezultate de egalitate și 54 de înfrângeri.

Marius Măldărășanu: ”Lumea mă privește ca pe un fost rapidist”

Întrebat dacă a așteptat un telefon de la Rapid pentru a prelua echipa după eșecul din sezonul precedent, Măldărășanu a oferit un răspuns elegant.

„Nu, nu! (n.r.- nu a așteptat un telefon de la Rapid, de când e liber de contract). Probabil de câte ori Rapidul pune un antrenor într-o anumită perioadă, probabil sunt și eu pe listă. Probabil!

Lumea mă privește ca pe un fost rapidist, ceea ce este o realitate, și de aici apar poate anumite știri în anumite momente, dar nu vreau să mă gândesc la asta”, a mai spus Măldărășanu.

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