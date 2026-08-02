”Măldă” urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României, în special la fosta sa echipă, Rapid, care se va lupta din nou la cupele europene și la câștigarea titlului, cu Daniel Pancu antrenor.

Fostul antrenor de la Hermannstadt, Metaloglobus și Astra Giurgiu le ține pumnii celor de la Rapid și speră ca aceștia să prindă un loc pentru cupele europene.

Marius Măldărășanu știe ce trebuie să facă Rapid în acest sezon

În sezonul precedent, Rapid a sperat chiar la titlu. Cu Costel Gâlcă antrenor, giuleștenii au fost pe primul loc după prima etapă din play-off, dar au încheiat pe locul cinci, departe de obiectiv.

„Eu chiar îmi doresc ca Pancone să reușească să ducă Rapidul unde îi este locul, să prindă cupele europene, poate ăsta e primul obiectiv. Pe urmă, ce va fi, nu știu.

Nu știi unde te duce soarta, eu trebuie să fiu pregătit, nu am luat niciodată o echipă pe parcursul campionatului, mereu am luat echipe din vară”, a spus Marius Măldărășanu, la ”Matinal”, pe VOYO Sport 1.

LIVE TEXT | Rapid - CFR Cluj, de la 21:30, pe Sport.ro

Cele mai importante faze ale meciului vor fi redate în format LIVE FOTO & TEXT de către site-ul Sport.ro.

Giuleștenii au câștigat în prima etapă, 1-0 cu Sepsi, și au fost aproape de a se întoarce din Botoșani cu toate punctele, dar au fost egalați în prelungiri (1-1).

De partea cealaltă, clujenii s-au impus în runda anterioară cu 5-0 în fața celor din Voluntari, bifând cea de-a 500-a victorie pe prima scenă din istoria clubului. În prima etapă au pierdut, 1-2, pe terenul celor de la Oțelul Galați.