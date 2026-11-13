Veteranul din atacul formației din Ghencea va susține probele la Limba și literatura română, Matematică și Biologie. Ultimele două materii îi dau cele mai mari bătăi de cap, iar Chipirliu recunoaște că examenul i se pare mai dificil decât în trecut.

„Îl voi da din nou și sper să îl și iau de data aceasta. La română, matematică și biologie. S-au schimbat foarte multe lucruri și mi se pare mult mai greu. Am tot spus că îl voi da, că îl voi da, ce rost are să-l mai amân? Cel mai bine ar fi să îl am acolo. Îmi doresc să îl iau”, a declarat Chipirliu pentru PRO TV și Sport.ro.

Remus Chipirliu, de patru ori golgheter în Liga 2

Atacantul evoluează la CSA Steaua din 2020 și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. În acest interval, a înscris 97 de goluri!

Chipirliu a câștigat de patru ori titlul de golgheter al Ligii 2: în sezoanele 2016-2017, 2021-2022, 2023-2024 și 2024-2025. Cea mai prolifică stagiune a fost 2016-2017, când a marcat 30 de goluri pentru Juventus București.

De-a lungul carierei, atacantul a mai evoluat pentru Oțelul Galați, Dunărea Galați, Poiana Câmpina, ACS Poli Timișoara, Astra Giurgiu și Gloria Buzău.