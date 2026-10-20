Selecţionerul egiptean Hossam Hassan şi atacantul Mostafa Zico au fost sancţionaţi de FIFA pentru declaraţiile lor privind arbitrajul, după eliminarea Egiptului în faţa Argentinei (2-3), în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Cu puţin mai mult de trei luni în urmă, Hossam Hassan a pus eliminarea echipei sale pe seama unor erori de arbitraj.

Suspendările dictate

Luni, FIFA a pronunţat sancţiunea, iar selecţionerul egiptean (în vârstă de 60 de ani) a fost suspendat pentru trei meciuri, potrivit Federaţiei Egiptene.

Mostafa Zico, care l-a insultat pe arbitru într-un interviu acordat după meci, a fost suspendat pentru cinci meciuri.

Ibrahim Hassan, fratele geamăn al selecţionerului şi directorul echipei naţionale, a fost, de asemenea, sancţionat cu trei meciuri.

Federația din Egipt solicită FIFA motivele detaliate

Federaţia egipteană a solicitat comisiei de disciplină a FIFA motivele detaliate ale deciziei sale, pentru a-şi analiza căile de atac şi a stabili dacă va face apel.

Aceste sancţiuni ar putea să-i împiedice pe fraţii Hassan să participe la meciurile de calificare la Cupa Naţiunilor Africane împotriva Malawi, din noiembrie, precum şi la primul meci din perioada internaţională din martie.

Zico, la rândul său, va fi indisponibil până în iunie.

Ce s-a întâmplat la Mondial

În iulie, "Faraonii" au denunţat golul anulat lui Mostafa Zico (min. 58) din cauza unui fault al lui Marwan Attia care a declanşat contraatacul. De asemenea, ei deplâng un fault (neverificat de VAR) asupra lui Mohamed Salah la începutul acţiunii care a dus la al treilea gol al lui Enzo Fernandez.

Aceste două faze de joc au stârnit o furie imensă în rândul băncii de rezerve egiptene la finalul meciului şi au dus la eliminarea unui membru al staffului (Saafan Elsaghir) în prelungiri. După fluierul final, selecţionerul Hossam Hassan şi-a exprimat indignarea faţă de arbitraj. "Noi am fost cei mai buni. Ce s-a întâmplat nu a fost nici corect, nici echitabil", a declarat el pentru beIN Sports, citat de news.ro.