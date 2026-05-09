Mirel Rădoi bifează o nouă înfrângere pe banca lui Gaziantep

Fostul tehnician de la FCSB nu a obținut niciun punct până acum. Gaziantep a pierdut, scor 1-2, pe terenul lui Goztepe, partidă în care Maxim și Sorescu au fost titulari.

Mirel Rădoi continuă seria rezultatelor negative de la preluarea băncii tehnice a lui Gaziantep. Echipa pregătită de tehnicianul în vârstă de 45 de ani a înregistrat al treilea eșec consecutiv, cedând în penultima etapă din SuperLig în fața celor de la Goztepe, grupare clasată în prima jumătate a ierarhiei.

Partida a început cu un handicap rapid pentru formația oaspete, după ce Abena a trimis mingea în propria poartă în minutul 4. Gaziantep a reușit să revină pe tabelă imediat după pauză, egalitatea fiind restabilită de golgheterul Bayo în minutul 56. Scorul final a fost decis în minutul 80, atunci când Jeh a punctat pentru gazde din pasa lui Antunes. Jucătorii români Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost trimiși pe teren din primul minut.

Ultimul meci al stagiunii

Gaziantep urmează să încheie actualul sezon din campionatul Turciei pe teren propriu, cu o partidă împotriva celor de la Istanbul Başakşehir. Chiar dacă întâlnirea din ultima rundă nu mai are o miză sportivă directă, confruntarea reprezintă o ultimă oportunitate pentru antrenorul român de a obține primele sale puncte în campionat și de a schimba impresia din acest final de stagiune.

