Mirel Rădoi bifează o nouă înfrângere pe banca lui Gaziantep

Mirel Rădoi continuă seria rezultatelor negative de la preluarea băncii tehnice a lui Gaziantep. Echipa pregătită de tehnicianul în vârstă de 45 de ani a înregistrat al treilea eșec consecutiv, cedând în penultima etapă din SuperLig în fața celor de la Goztepe, grupare clasată în prima jumătate a ierarhiei.

Partida a început cu un handicap rapid pentru formația oaspete, după ce Abena a trimis mingea în propria poartă în minutul 4. Gaziantep a reușit să revină pe tabelă imediat după pauză, egalitatea fiind restabilită de golgheterul Bayo în minutul 56. Scorul final a fost decis în minutul 80, atunci când Jeh a punctat pentru gazde din pasa lui Antunes. Jucătorii români Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost trimiși pe teren din primul minut.