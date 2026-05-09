Pe lângă rezultatele slabe din campionat, echipa se confruntă cu restanțe financiare majore față de jucători.

Mirel Rădoi (45 de ani) întâmpină dificultăți la scurt timp după preluarea băncii tehnice a lui Gaziantep, formație la care evoluează românii Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș. Tehnicianul a înregistrat două înfrângeri consecutive la zero în Super Lig: 0-3 în deplasarea cu Eyupspor și 0-2 pe teren propriu cu Beșiktaș.

Restanțe financiare de luni de zile

Dincolo de parcursul sportiv, clubul traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar. Potrivit fostului antrenor al echipei din sezonul 2023-2024, Marius Șumudică, fotbaliștii nu și-au mai încasat drepturile salariale de aproape patru luni.

„La Gaziantep, unde s-a dus Mirel Rădoi, jucătorii sunt neplătiți de 4 luni. Sunt probleme la peste jumătate din echipele din Turcia, chiar și la echipe mari, precum Beșiktaș. De trei luni și două săptămâni, au intrat în a patra lună cei de la Gaziantep de când nu și-au mai primit salariile”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

În ciuda acestor tensiuni interne, gruparea turcă ocupă un loc lipsit de griji în clasament. După 32 de etape disputate, Gaziantep se află pe poziția a 11-a, cu 37 de puncte, având un avans de nouă lungimi față de Genclerbirligi, prima echipă aflată pe loc retrogradabil. Astăzi, 9 mai, formația pregătită de Rădoi are programat un nou meci dificil în campionat, o deplasare pe terenul celor de la Goztepe, ocupanta poziției a șasea.