Messi, peste Ronaldo si Neymar in topul celor mai bine platiti jucatori din lume! Cum arata topul bogatilor din fotbal

Messi a devenit anul trecut cel mai bine platit jucator din lume.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Argentinianul Lionel Messi l-a depasit pe rivalul sau portughez Cristiano Ronaldo in clasamentul celor mai bine platiti fotbalisti din sezonul 2017-2018, conform cifrelor publicate de saptamanalul France Football si citate de AFP.

Atacantul Barcelonei domina topul 5 international (integrand salarii brute, prime si incasari din publicitate acumulate in sezonul in curs), cu 126 milioane euro, in fata septarul echipei Real Madrid (94 milioane euro).

In sezonul trecut, Cristiano Ronaldo era in varful topului, cu 87,5 milioane euro, in fata lui Messi cu 76,5 milioane euro.

Cei doi jucatori, care si-au impartit toate trofeele "Balonul de Aur" dupa 2008 (cu cate cinci fiecare), sunt urmati in clasamentul actual de atacantul brazilian Neymar (Paris SG, 81,5 milioane euro), de extrema galeza Gareth Bale (Real Madrid, 44 milioane euro) si de fundasul spaniol Gerard Pique (FC Barcelona, 29 milioane euro).

La antrenori, portughezul Jose Mourinho ramane cel mai bine platit, cu 23 de milioane de euro, in fata selectionerului Chinei, Marcello Lippi, 22 milioane, a lui Diego Simeone (Atletico Madrid), Zinedine Zidane (Real Madrid) si Pep Guardiola (Manchester City).

Iata topul 5 international al jucatorilor cu cele mai mari venituri (salarii brute, prime si castiguri din publicitate in sezonul 2017-2018):

1. Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona): 126 milioane euro

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madrid): 94 milioane

3. Neymar (Brazilia/Paris SG): 81,5 milioane

4. Gareth Bale (Tara Galilor/Real Madrid): 44 milioane

5. Gerard Pique (Spania/FC Barcelona): 29 milioane