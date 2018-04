"Daca il lovesc pe Messi, nu ma mai pot intoarce in Argentina!" Declaratia dementiala a unui jucator inaintea duelului cu Barca  

Adversari in finala Copa del Rey, cei doi vor fi colegi la Mondialul din Rusia.

Fundasul celor de la FC Sevilla, Gabriel Mercado, are o adevarata dilema inainte de finala Cupei Spaniei cu FC Barcelona ce va avea loc pe Wanda Metropolitano sambata. Ambele echipe au fost eliminate in faza sferturilor din Liga Campionilor.

"Daca il lovesc, nu ma mai pot intoarce in Argentina. Nici nu-l poti opri pe Messi prin fault; reusesti o data si apoi el se ridica si continua, vrea sa joace fotbal. Singurul lui gand pe teren este sa-si raneasca adversarul si sa marcheze.



Este cel mai bun din lume, fara indoiala. Apare oriunde pe teren, inscrie, le pune pe tava colegilor. Vom aveam multa treaba in defensiva si trebuie sa jucam perfect. Dar noi visam la castigarea Cupei si nimeni nu va putea sa ne ia acest lucru" a declarat Mercado, citat de AS.

Sevilla a fost aproape sa devina prima echipa care o invinge pe Barcelona in campionat in acest sezon in urma cu o luna, insa Messi a intrat pe teren in repriza a doua si Barca a revenit de la 0-2.