VIDEO Messi, de neoprit și în play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă „dublă”

Messi, de neoprit și &icirc;n play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă &bdquo;dublă&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva Nashville SC, scor 3-1.

TAGS:
play-offLeo MessiInter MiamiMLS
Din articol

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.

Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.

Messi, de neoprit și în play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă „dublă”

Înaintea meciului, argentinianul în vârstă de 38 de ani a primit trofeul pentru cel mai bun marcator al sezonului regulat, graţie celor 29 de goluri înscrise în 28 de meciuri.

Câştigătorul de opt ori a Balonului de Aur a marcat apoi în minutul 19, cu o lovitură de cap, după o centrare a fostului său coechipier de la Barcelona, Luis Suarez.

Tadeo Allende a dublat scorul în minutul 62, înainte ca Messi să ducă scorul la 3-0 în prelungiri (90+6), profitând de o greşeală a apărării echipei Nashville.

Oaspeţii au redus scorul prin Hany Mukhtar în minutul 12 al prelungirilor (3-1).

Acest succes şi noua „dublă” a lui Messi vin la o zi după oficializarea prelungirii contractului campionului mondial din 2022 în Florida până în 2028. Primele meciuri din celelalte serii de play-off vor avea loc de duminică până miercuri, scrie News.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
Statul anunță &rdquo;posibile noi descoperiri&rdquo; de gaze &icirc;n Marea Neagră. Studii pentru &rdquo;o mai bună &icirc;nțelegere a opțiunilor&rdquo; DOCUMENT
ARTICOLE PE SUBIECT
Lionel Messi a semnat! P&acirc;nă &icirc;n ce an e valabil contractul
Lionel Messi a semnat! Până în ce an e valabil contractul
Lionel Messi termină sezonul regulat cu o &bdquo;triplă&rdquo; de senzație. &bdquo;La Pulga&rdquo; &icirc;și mai adaugă un trofeu &icirc;n colecție
Lionel Messi termină sezonul regulat cu o „triplă” de senzație. „La Pulga” își mai adaugă un trofeu în colecție
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu a găsit rezolvarea la Genoa! Patronul e gata să semneze cu trei jucători
Dan Șucu a găsit rezolvarea la Genoa! Patronul e gata să semneze cu trei jucători
Iker Casillas, jefuit &icirc;n propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Iker Casillas, jefuit în propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: &Icirc;mi place mult ce a creat la Craiova. Poate c&acirc;știga campionatul!
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: "Îmi place mult ce a creat la Craiova. Poate câștiga campionatul!"
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca &rdquo;Steaua&rdquo; trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Adrian Porumboiu &icirc;și pregătește revenirea &icirc;n Superliga: Suntem &icirc;n discuții! De ce nu și titlul?

Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"

Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare

Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: Așa ceva?! Oameni de doi lei

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino



Recomandarile redactiei
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: &Icirc;mi place mult ce a creat la Craiova. Poate c&acirc;știga campionatul!
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: "Îmi place mult ce a creat la Craiova. Poate câștiga campionatul!"
Iker Casillas, jefuit &icirc;n propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Iker Casillas, jefuit în propria casă! Șiretlicul la care ar fi apelat făptașa
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca &rdquo;Steaua&rdquo; trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Una caldă, altă rece pentru Becali! Un fost stelist crede că marca ”Steaua” trebuie scoasă la licitație, dar suma propusă e imensă
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Scandalul din jurul lui Lisav Eissat continuă! Anunțul făcut de FRF
Vestea care &icirc;l va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au &icirc;ncasat mult mai mult dec&acirc;t FCSB
Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB
Alte subiecte de interes
Demis Grigoraș, gura de tun a Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
Demis Grigoraș, gura de tun a României în meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie &icirc;n play-off
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie în play-off
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca &icirc;n meciul cu Peru
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Lionel Messi s-a decis: El este cel mai bun din istorie
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!