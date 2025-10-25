Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.

Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.



Messi, de neoprit și în play-off-ul din MLS! Starul argentinian a reușit o nouă „dublă”



Înaintea meciului, argentinianul în vârstă de 38 de ani a primit trofeul pentru cel mai bun marcator al sezonului regulat, graţie celor 29 de goluri înscrise în 28 de meciuri.

Câştigătorul de opt ori a Balonului de Aur a marcat apoi în minutul 19, cu o lovitură de cap, după o centrare a fostului său coechipier de la Barcelona, Luis Suarez.

