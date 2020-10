Messi a rupt TACEREA la nationala Argentinei! Discutie de ultim moment pe care acesta a avut-o cu selectionerul

Lionel Messi a revenit la nationala Argentinei dupa ce acesta a fost suspendat.

Messi a trait o adevarata drama in aceasta perioada de transferuri, conducerea Barcelonei refuzandu-i transferul la Manchester City. In ultima vreme argentinianul a iesit in presa cu declaratii, prin care l-a atacat pe presedintele Bartomeu si deciziile pe care acesta le-a luat in ultimii ani la club.

Messi nu a renuntat la ideea de a ridica un trofeu de Campionat Mondial, asa ca argentinianul e pregatit sa-si duca echipa la turneul final.

Campania din preliminarii incepe contra Ecuadorului, echipa contra careia Messi a marcat nu mai putin de 21 de goluri. Cu mai putin de 24 de ore inaintea partidei, antrenorul Argentinei a declarat ca il vede pe Messi fericit la nationala si ca aceasta campanie va fi foarte dificila din toate punctele de vedere.

"Am vorbit cu Messi cand s-a rezolvat tot ce tine de situatia sa cu Barcelona si l-am ascultat calm si senin. Acum, cand a venit, am avut o discutie destul de extinsa pe terenul de antrenament. Leo se simte fericit ca este la echipa nationala, iar situatia de la club s-a mai imbunatatit"

"De la distanta am vrut ca totul sa fie rezolvat, astfel incat el sa joace si sa fie pregatit. La randul nostru, cred ca este pozitiv faptul ca el a ramas si ca poate incepe sa joace, cunoaste mediul si aceste este un lucru care conteaza", a declarat selectionerul Argentinei.

Partida dintre Argentina si Ecuador se disputa vineri, de la ora 03:30.

