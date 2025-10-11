Naționala Emiratelor Arabe Unite, cu Cosmin Olăroiu pe bancă, a reușit să câștige duelul cu Oman, scor 2-1, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Golurile echipei tehnicianului român au fost marcate în a doua repriză de către Marcus Meloni 76' și Caio Lucas 83', după ce oaspeții au condus cu 1-0 până în minutul 76.

MM Stoica l-a felicitat pe Cosmin Olăroiu! Antrenorul român, aproape de calificarea la Campionatul Mondial



În urma succesului cu Oman, Cosmin Olăroiu este foarte aproape să califice naționala Emiratelor Arabe Unite la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Antrenorul român va avea nevoie doar de o remiză în meciul cu Qatar și are asigurată prezența la turneul final.

Mihai Stoica a transmis un mesaj optimist și a „salutat” performanța pe care este foarte aproape să o realizeze Cosmin Olăroiu.

„Oli l-a bătut pe Carlos Queiroz. Mai trebuie să nu piardă cu Lopetegui și vom avea primii români la World Cup.”, a scris pe Mihai Stoica pe pagina sa oficială de Facebook.

Tehnicianul român a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite în luna aprilie a acestui an și are ca obiectiv calificarea la Cupa Mondială din 2026.

