Louis Munteanu și Ianis Hagi au marcat golurile României în minutele 17, respectiv 44, în timp ce golul reprezentativei de peste Prut a venit în urma unei gafe a lui Ionuț Radu.

Ironia lui Mihai Stoica în timpul meciului România - Moldova

În timpul jocului, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să remarce un jucător, însă nu pentru prestația sa, ci pentru numele său. Într-o postare pe Facebook, Mihai Stoica s-a amuzat de numele lui Sergiu Perciun, internaționalul moldovean de la Torino.

"Jucătorul meu favorit e Perciun", a scris Mihai Stoica, făcând aluzie la stilul în care unii bărbați aleg să își aranjeze barba.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Sergiu Perciun, conform Transfermarkt.

Plecat din Republica Moldova în 2022, Perciun a ajuns la Academia lui Torino și a strâns cinci meciuri la echipa din Piedmont.

