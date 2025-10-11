Oficialul campioanei nu doar că a anticipat scorul corect, dar a și fost la un pas să ghicească marcatorul, totul într-un schimb de mesaje purtat cu Gigi Becali în dimineața partidei.



Mihai Stoica a povestit cum a simțit deznodământul meciului de pe Arena Națională. El a făcut publice mesajele trimise patronului, care arată încrederea totală pe care o avea în echipă.



"Ora 10:10 dimineața: Îi rupem! 1-0, gol Stoian. Pe cuvântul meu de onoare, o să-ți arăt mesajele. Nu a fost gol Stoian, dar aproape. El a scos penalty-ul. Câteodată simți", a povestit MM la Fanatik. Intuiția sa a fost remarcabilă, tânărul Alexandru Stoian fiind cel care a obținut lovitura de la 11 metri transformată de Florin Tănase.



MM s-a opus tacticii lui Becali

Dincolo de premoniția sa, Mihai Stoica a scos la iveală și un moment tensionat legat de alcătuirea primului unsprezece. Cu Adrian Șut incert, Gigi Becali a propus o formulă de echipă ultra-ofensivă, pe care staff-ul tehnic a respins-o ferm.



"Gigi a zis să jucăm cu Cisotti și Tănase mijlocași centrali, iar noi am sărit. Nu putem să facem asta. Foarte multă lume consideră că dacă ai jucători ofensivi, ești o echipă ofensivă. Fals!", a explicat managerul.



Acesta a argumentat folosind exemple din istoria clubului: "Noi am fost foarte ofensivi cu Bourceanu și Pintilii sau Lixandru și Șut. Steaua a fost mare cu Tudorel Stoica și Loți Boloni, care ambii erau jucători cu mari valențe defensive". În cele din urmă, situația s-a calmat când Șut a confirmat că poate juca, iar echipa a primit, în spusele lui Stoica, "energie".

