Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială

Oman - Qatar 0-0, în grupa lui Cosmin Olăroiu pentru calificarea la CM 2026

Olăroiu a preluat funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite în aprilie, iar acum se pregătește de turul al patrulea din preliminariile asiatice pentru CM 2026.



În turul al patrulea s-au format două grupe de câte trei echipe. Naționala condusă de Olăroiu a fost repartizată în grupa A, alături de Oman și Qatar. Formatul presupune ca prima clasată să se califice direct la Cupa Mondială, iar locul 2 să meargă în turul 5 al preliminariilor, acolo unde se va disputa un nou baraj cu cealaltă ocupantă a poziției secunde.



Miercuri, Oman și Qatar au remizat, scor 0-0, într-un meci disputat la Doha, gazda acestui mini-turneu. Cele două au acum un punct și așteaptă meciurile cu Emiratele Arabe Unite, națională care pare favorizată de rezultatul de azi.



Naționala condusă de Cosmin Olăroiu va înfrunta sâmbătă, 11 octombrie, Oman, iar marți, 14 octombrie, Qatar. Cu două victorii, Emiratele Arabe Unite ar avea asigurată calificarea la Cupa Mondială din 2026.

