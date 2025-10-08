Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială

Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială CM 2026
Cosmin Olăroiu poate obține în aceste zile o performanță uriașă în cariera de antrenor - calificarea la Cupa Mondială.

Emiratele Arabe UniteQatarOmanCosmin Olaroiu
Oman - Qatar 0-0, în grupa lui Cosmin Olăroiu pentru calificarea la CM 2026

Olăroiu a preluat funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite în aprilie, iar acum se pregătește de turul al patrulea din preliminariile asiatice pentru CM 2026.

În turul al patrulea s-au format două grupe de câte trei echipe. Naționala condusă de Olăroiu a fost repartizată în grupa A, alături de Oman și Qatar. Formatul presupune ca prima clasată să se califice direct la Cupa Mondială, iar locul 2 să meargă în turul 5 al preliminariilor, acolo unde se va disputa un nou baraj cu cealaltă ocupantă a poziției secunde.

Miercuri, Oman și Qatar au remizat, scor 0-0, într-un meci disputat la Doha, gazda acestui mini-turneu. Cele două au acum un punct și așteaptă meciurile cu Emiratele Arabe Unite, națională care pare favorizată de rezultatul de azi.

Naționala condusă de Cosmin Olăroiu va înfrunta sâmbătă, 11 octombrie, Oman, iar marți, 14 octombrie, Qatar. Cu două victorii, Emiratele Arabe Unite ar avea asigurată calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Olăroiu, în grupă cu Lopetegui și Queiroz

Rivalele din grupa A au ceva în comun. Toate cele trei naționale au pe bancă selecționeri care au fost numiți de curând în funcție.

Rivalii lui Oli sunt spaniolul Julen Lopetegui (Qatar) și portughezul Carlos Queiroz (Oman). Amândoi au fost, la Real Madrid, în trecut. Și, la fel ca Olăroiu, au doar câteva meciuri la naționalele lor de acum, de când au fost numiți în funcție.

Dintre cei trei selecționeri din grupa A doar portughezul Carlos Queiroz (foto, sus) știe ce înseamnă o calificare la Mondiale. Pentru că veteranul de 72 de ani a fost la cinci turnee finale cu Africa de Sud (2002), Portugalia (2010) și Iran (2014, 2018, 2022).

Julen Lopetegui, în schimb, a calificat Spania pentru CM 2018 însă, în mod șocant, a fost demis din funcție fix înainte de primul meci al ibericilor la turneul final din Rusia.

Echipele calificate până acum la Cupa Mondială din 2026

  • Gazde: SUA, Mexic, Canada
  • Europa: - 
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt
  • Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan, Iordania, Coreea de Sud, Australia
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Uruguay, Ecuador, Columbia, Paraguay
  • Oceania: Noua Zeelandă
