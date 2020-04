Jucatorii lui Ajax vor o finala cu AZ Almkaar pentru stabilirea campioanei! "E un adevarat dezastru sa nu avem campioana in Olanda"

Federatia Olandeza de Fotbal a decis, dupa consultarile cu autoritatile, sa anuleze intreg sezonul fotbalistic al tarii.

Decizia se traduce prin faptul ca Eredivisie nu va avea o campioana anul acesta. De asemenea, nicio echipa nu va retrogada si nu va promova, decizie ce a nemultumit pe multi, inclusiv pe cei de la Ajax, care se aflau pe primul loc cand competitia a fost intrerupta, la egalitate de puncte cu AZ Alkmaar.

Dusan Tadic, jucatorul lui Ajax, propune o finala cu Alkmaar pentru stabilirea campioanei, considerand "un adevarat dezastru" nedecernarea titlului.

"Nu sunt cu adevarat bucuros, cum as utea ss fiu! Nu e posibil ca in acest sezon sa nu fie desemnata campioana Olandei. Este un adevarat dezastru. Suntem pe primul loc in clasament, as accepta chiar sa joc o finala cu AZ Alkmaar ca sa stabilim o castigatoare a campionatului", a declarat sarbul, pentru TuttoMercatoWeb.

Ajax are golaveraj mai bun, astfel ca va merge direct in grupele UCL, in timp ce AZ Almkaar va fi nevoita sa joace doua tururi preliminarii. Totusi, o decizie defintiva a UEFA in ceea ce priveste locurile europene este asteptata pe 25 mai.