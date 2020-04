Primul campionat din Europa care s-a ANULAT! Olanda lasa titlul vacant si nimeni nu retrogradeaza

Campionatul din Olanda este primul care s-a anulat din cauza pandemiei de coronavirus.

Titlul din Olanda va fi lasat vacant din cauza pandemiei de coronavirus. Ajax si AZ Alkmaar se aflau la egalitate de puncte, dar nici una dintre echipe nu va fi incoronata campioana.

De asemenea, nu vor exista echipe promovate sau retrogradate si totul o va lua de la capat din sezonul viitor. Cluburile au votat pentru acest lucru, iar 16 echipe au fost pro.

Federatia de fotbal din Olanda a decis ca toate cluburile sa ramana in ligile in care evoluau in acest moment pentru aceasta perioada de pandemie.

ADO Den Haag si RKC Waalwijk au evitat astfel retrogradarea, iar federatia a declarat ca nu se gandeste la marirea numarului de echipe in prima liga.

Asadar, Olanda devine prima liga europeana care isi anuleaza acest sezon. Ajax ar urma sa mearga in grupele Ligii Campionilor, iar AZ Alkmaar in preliminarii.

In Olanda sunt raportate peste 36 de mii de cazuri cu coronavirus si peste 4 mii de morti, fiind printre cele mai afectate tari din Europa.

