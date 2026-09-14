Levadiakos vine după un sezon în care a obținut cea mai bună clasare din istorie în prima ligă a Greciei, locul 6. Antrenorul Nikolaos Papadopoulos a părăsit echipa în vară pentru a semna cu APOEL Nicosia, iar locul său a fost luat de Elias Charalambous, liber de contract după trei ani petrecuți la FCSB.

Levadiakos, descrisă de greci drept "o umbră" a echipei de anul trecut

Însoțit de secundul Mihai Pintilii, Elias Charalambous a adus la Levadiakos mai mulți fotbaliști pe care îi cunoștea din România, cum ar fi Alexandru Pantea, Adrian Șut, Juan Bauza și, cel mai recent, Octavian Popescu. Startul de sezon este însă foarte complicat, iar echipa sa este ultima în campionatul Greciei, cu un singur punct în patru etape și niciun gol marcat.

"Echipa lui Charalambous e o umbră a formidabilei formații din sezonul trecut", a scris publicația greacă neolaia.gr.

Primul punct obținut de Levadiakos a venit aseară, după 0-0 pe terenul celor de la Kifisia. "Ambele echipe au avut șansele lor, însă nu au fructificat ocaziile avute și rămân fără victorie în acest sezon", a notat și Sport24. Anterior, echipa lui Charalambous și Pintilii a pierdut partidele cu PAOK (0-4), Panathinaikos (0-2) și Panetolikos (0-2).

Urmează încă un test de foc - Olympiacos!

Nici programul nu este de partea lui Levadiakos. În etapa următoare, ultima înainte de pauza pentru meciurile naționalelor, va primi vizita unei forțe a campionatului, Olympiacos. Meciul se joacă duminică, de la 17:00.

O altă lovitură încasată de Levadiakos în acest sezon a fost eliminarea din Cupa Greciei la masa verde. A câștigat pe teren cu 2-0 contra lui Asteras, însă comisiile din Grecia au schimbat rezultatul după ce Elias Charalambous a folosit un fotbalist fără drept de joc. Clubul a anunțat deja că va face apel la TAS.

Cum arată clasamentul din Grecia după 4 etape