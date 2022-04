Partida din campionatul Belgiei dintre liderul Union Saint-Gilloise și Beerschot, disputată duminică, a fost întreruptă în minutul 82, la scorul 0-0, când ultrașii oaspeți au sărit gardurile de protecție și au invadat terenul de joc pentru a-i ataca pe fanii gazdelor.

Arbitrul a considerat că jucătorii se află în pericol și a oprit definitiv partida!

Meciul conta pentru etapa 34, ultima din faza ”clasică” a campionatului: Union Saint-Gilloise continuă lupta pentru titlu, în timp ce Beerschot este deja retrogradată.

Royal Union Saint Gilloise A Beerschot A => Abandoned on 82 mins with score 0-0. Beerschot fans came to fence & a small number invaded pitch to attack Union fans. Flares were thrown by both sets of fans. Players swapped for riot police. After a bit referee blew final whistle. pic.twitter.com/yAT0zW0eKZ