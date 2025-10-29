După startul bun de sezon din campionat, UTA Arad trece printr-o perioadă dificilă. Apăsată și de problemele financiare, ”Bătrâna Doamnă” riscă să rămână fără jucători.



Elevii lui Adrian Mihalcea sunt neplătiți, iar ”7-8” dintre aceștia au deja memorii depuse la FIFA, anunță Emilian Hulubei, președintele AFAN (Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori).



În plus, sunt 60 de jucători care au evoluat în sezonul precedent la UTA Arad și care își cer acum drepturile financiare.



Probleme financiare ”apăsătoare” la UTA Arad



”A căzut în clasament și din acest motiv. Au mai mulți jucători din sezonul trecut care și-au depus memorii - sunt vreo 7-8 fotbaliști cu memorii la FIFA.

Trei dintre ei au ajuns la scadență și se pare că UTA ar fi în pericol să primească din nou interdicție la transferuri. E o situație apăsătoare: sunt 60 de jucători care au evoluat la UTA sezonul trecut.



Dintre ei, unii nici nu au jucat, dar au de luat restanțe salariale. Ce aș vrea să menționez e faptul că Meszar, conducătorul echipei, deși a instituit concordatul preventiv, a preferat să nu includă jucătorii în acest concordat și să le achite restanțele financiare. Ar fi putut ușor să-i includă în planul de concordat și să le dea banii în 48 de luni, dar a ales să nu facă asta”, a spus Hulubei, potrivit GSP.ro.

În campionat, UTA Arad nu a mai câștigat de la începutul lunii august, de la meciul cu Farul Cosntanța (2-1). De atunci au urmat cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri pentru echipa lui Adrian Mihalcea.



În următoarea etapă, ultima din turul campionatului regulat, UTA va întâlni pe teren propriu ultima clasată Metaloglobus, care vine după două rezultate importante (2-1 cu FCSB și 0-0 cu Universitatea Craiova).

