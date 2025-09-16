Plecat de la Rapid la finele sezonului precedent, după ce nu și-a îndeplinit obiectivul de a duce echipa în Europa, Marius Șumudică va pleca din nou în străinătate. De această dată în China, la Yunnan Yukun.



Antrenorul a confirmat înțelegerea cu clubul chinez pentru un sezon, potrivit Fanatik.ro. Acolo va antrena doi români, Andrei Burcă și Alexandru Ioniță.



Marius Șumudică a confirmat: revine pe bancă!



În exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Șumudică a dezvăluit că va pleca la noua sa echipă din luna decembrie, cel mai probabil după finalul sezonului în curs.



”Da, e adevărat. Încă nu revin pe bancă, voi reveni din sezonul viitor când, normal, începe campionatul în China. În decembrie încep pregătirea. Este un club foarte serios, mi-a oferit absolut tot”, a spus Marius Șumudică, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Mai multe puteți urmări diseară, de la ora 20:00, la jurnalul de Sport de la PRO TV.



Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică



Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.



Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.

