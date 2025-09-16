Marius Șumudică e coșmarul antrenorilor aflați în funcție, în fotbalul nostru, atunci când n-are echipă! Din postura de șomer, Șumi e un real pericol pentru colegii săi de breaslă.

Explicația constă în faptul că Șumudică și-a perfecționat strategia, când e liber de contract: se instalează în fotoliul specialistului, la diverse emisiuni, de unde lansează atacuri furibunde asupra colegilor care au probleme la echipele lor. Firește, dacă ei n-au soluția ieșirii din criză, Șumudică o are mereu!

Șumudică, curg ofertele din jurul lumii

Surprinzător însă, în acest moment, când urmează „decapitarea“ lui Liviu Ciobotariu (54 de ani) la Petrolul, Șumudică e dezinteresat de postul care se va elibera la ocupanta locului 14 din 16 în Superliga noastră. Explicația a oferit-o, la Fanatik, spunând că are atât de multe variante bune, încât e dezinteresat de o formație de subsolul clasamentului, în campionatul nostru.

„M-au sunat aseară (n.r. – cei de la Petrolul), e adevărat. M-au sunat și azi dimineață, dar nu se pune problema. Sub nicio formă. Nu iau în calcul să rămân în fotbalul românesc. Vreau să merg în străinătate. M-au sunat și dimineață (n.r. – oficialii de la Petrolul), m-a sunat și președintele aseară (n.r. Claudiu Tudor). Din respect, am zis că mai vorbim și astăzi, dar este incomparabil (n.r. cu oferta din zona arabă). Respect clubul Petrolul, este un brand, dar în momentul de față nu se pune problema“, a precizat tehnicianul de 54 de ani.

În continuarea discursului său, Șumudică a detaliat de unde vin ofertele care îl fac să fie foarte exigent, în privința viitoarei destinații.

„În momentul de față, trebuie să aleg dintre trei cluburi. Discut cu agentul meu și cu avocatul să vădem unde e cel mai bine. A mai apărut o echipă din Turcia, dar nu pot spune numele din respect, pentru că nu au schimbat antrenorul încă. Nu mi-au făcut o ofertă oficială, doar m-au sunat și mi-au spus că, în două zile, îmi vor face o ofertă oficială. Este și echipa din China cu care sunt înțeles deja, e clar. În ianuarie, ar trebui să plec, am primit contractul final, mai trebuie doar semnătura mea. E vorba de Yunnan Yukun (n.r. – unde joacă Alexandru Ioniță). Mai este o echipă din Golf. Aș tinde să merg acolo, condițiile sunt WOW! Ar fi cea mai bună echipă pe care am antrenat-o vreodată. Din punct de vedere financiar e ceva la care nu mă gândeam. Ar fi cel mai mare salariu al carierei mele. Asta în condițiile în care, la Al-Shabab Riad, am avut 2 milioane de euro pe an. În seara asta, este întâlnirea finală, se va decide. Voi vedea ce se va întâmpla și încotro o apuc“, a spus Șumudică.

