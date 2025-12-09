Fostul atacant al lui Inter, Manchester City și Liverpool spune că așteaptă o nouă șansă în Serie A și visează, chiar și acum, la o revenire în circuitul naționalei pentru Campionatul Mondial din 2026.



Despărțirea de Genoa, club patronat de Dan Șucu, s-a produs în urma unui nou conflict cu Patrick Vieira, antrenorul cu care Balotelli mai avusese probleme și pe vremea lui Nice. De atunci, „Super Mario” se antrenează la o echipă locală din Brescia și așteaptă un telefon din primul eșalon.



Mario Balotelli: „Aștept oferte din Serie A! Mai am timp până la 50 de ani”

„Mondialul e cel mai important, apoi vine Liga Campionilor. A fost o mândrie să o câștig cu Inter. Din păcate, Mourinho nu m-a lăsat să joc finala, dar conta doar trofeul”, a spus Balotelli, rememorând sezonul Triplei din 2010.



Italianul recunoaște că, deocamdată, nu are nicio ofertă concretă. „Aștept ceva din Serie A. Dacă nu vine nimic, voi lua în calcul și străinătatea. Mă voi retrage doar când voi decide eu”, a punctat atacantul.



Optimist, Balotelli încă visează la națională, deși știe că șansele sunt mici. „E doar un vis, dar voi visa la Mondiale și la 50 de ani. Știm ce înseamnă acel turneu”.

Cifrele lui Balotelli



501 meciuri, 210 goluri și 42 de assituri sunt cifrele carierei italianului. Concret, acestea se împart astfel:

