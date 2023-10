Papu Gomez nu s-a dopat! Ce spune agentul campionului mondial cu naționala Argentinei

Papu Gomez (35 de ani), campion mondial cu naționala Argentinei, în prezent la Monza (Serie A), a fost suspendat doi ani pentru dopaj după ce a fost depistat pozitiv înainte de CM din Qatar.

În momentul în care a fost depistat pozitiv cu o substanţă interzisă, Gomez era legitimat la Sevilla.

Agentul fotbalistului susține însă acum o variantă-șoc: Papu Gomez nu s-a dopat!

”Substanța pe care a luat-o nu este doping. Greșeala este că ar fi trebuit să comunice din timp consumul, dar să-l sancționezi pentru 2 ani este chiar exagerat.

Este absurd ca Papu să-și încheie astfel cariera. Vom face apel”, a declarat agentul campionului mondial, conform jurnalistului Nicolo Schira.

L’agente del Papu #Gomez (G.Riso) sulla squalifica per doping: La sostanza che ha assunto non è dopante. L’errore è che avrebbe dovuto comunicarne l’assunzione con anticipo ma sanzionarlo per 2 anni è davvero esagerato. Assurdo che Papu finisca così la carriera. Faremo ricorso”