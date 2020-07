"Maradona este pres de sters pe picioare!" O legenda a fotbalului paraguayan il desfiinteaza pe 'El Pibe de Oro'! Ce spune despre comparatia cu Messi

Un jucator paraguayan a facut o noua comparatie intre Messi si Maradona.

Jose Luis Chilavert a fost transant, declarand ca Messi este cel mai bun jucator argentinian. El si-a motivat parerea prin numarul de trofee castigate de superstarul Barcelonei.

"Messi este cel mai bun din istorie! Alti doi fotbalisti care mi-au placut sunt Ronaldo si Romario. Maradona nu are nici 1% din trofeele lui Messi, iar din acest motiv Lionel este mai bun.

Maradona este presul de sters pe picioare al lui Gianni Infantino (n.r. actualul presedinte al FIFA)", a declarat Chilavert, potrivit Radio Cooperativa.

Messi a castigat, pana acum, 35 de trofee cu Barcelona, in timp ce Maradona are in palmares doar 9 trofee cu echipele de club la care a evoluat.

In plus, jucatorul in varsta de 33 de ani are de doua ori mai multe goluri inscrise pentru nationala Argentinei fata de Maradona, cu precizarea ca Messi a jucat 138 de meciuri pentru a inscrie 70 de goluri, iar Maradona a adunat 69 de aparitii, in care a marcat de 34 de ori.

Spre deosebire de jucatorul Barcelonei, Maradona are in palmares un titlu mondial, cucerit in 1986.