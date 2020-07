El este fotbalistul roman pe care Maradona nu-l poate uita! "Mi-a rupt glezna stanga!" Ce-si aminteste de la meciul cu Romania de la Mondialul din 1990

Hace 30 años, contra Rumania, tuvimos que definir la clasificación a la siguiente ronda. Ellos tenían jugadores buenísimos, como Hagi, Lacatus, Popescu. Yo estaba amonestado, y con otra amarilla me quedaba afuera del próximo partido. Fue muy peleado, muy físico, y con poco fútbol. Al final del primer tiempo, el 5 de Rumania me lastimó el tobillo izquierdo, me lo abrió de un puntinazo. Y en el segundo tiempo salí infiltrado, y pude hacer muy poco. Pero no iba a salir ni loco. Me acuerdo que en la concentración, el Moncho Monzón me decía que quería hacer un gol, y yo le contestaba que en los corners picara al primer palo, porque se la iba a tirar ahí. Y gracias a Dios el Moncho fue a buscarla donde le dije. Pero lamentablemente no pudimos aguantarlo, y nos empataron enseguida. Terminamos muertos y muy amargados, porque ese empate tuvo sabor a derrota. Y porque ahora nos tocaba jugar contra Brasil, nada menos...

