Meciul din campionat pare a fi unul mai accesibil pentru echipa internaționalului român decât cel cu Liverpool din Champions League, partidă în care olandezii s-au impus pe Anfield cu un neverosimil 4-1.

Dennis Man, din nou titular la PSV Eindhoven

Înaintea meciului cu echipa aflată pe locul 15, olandezii au făcut un anunț important pentru Dennis Man. Internaționalul român va fi din nou titular la echipa antrenată de Peter Bosz, lucru care pare că a devenit o normalitate în ultima vreme.

Olandezii anticipează că singura modificare pe care Peter Bosz o va face echipei de start în comparație cu cea aliniată în meciul cu Liverpool va fi înlocuirea lui Ivan Perisic, care a acuzat ceva probleme musculare după meciul de pe Anfield.

Cum va arăta PSV Eindhoven în meciul cu FC Volendam, conform PSVFans.nl

Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Mauro, Veerman - Man, Til, Driouech - Saibari

