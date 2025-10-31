Dennis Man (27 de ani) a făcut cea mai bună alegere, atunci când a lăsat Parma pentru PSV Eindhoven. Nu doar că a plecat de la o echipă de subsolul clasamentului, în Serie A, ajungând la una de Champions League dar, după cum se vede, fotbalul olandez i se potrivește de minune.

Vineri, Man și-a continuat seria prestațiilor stelare, la PSV. În partida de acasa cu Sittard, Dennis a fost omul meciului. Pentru că, într-un succes zdrobitor, scor 5-2, a dat pasa primului gol și a ridicat scorul la 3-0, în minutul 45+2.

Integralist, Man a fost notat cu 9 de Flashscore, fiind cel mai bun jucător de pe teren. Cifrele sale confirmă acest statut:

*Total șuturi: 3

*Acuratețea paselor: 75% (27 din 36)

*Total atingeri ale balonului: 52

*Atingeri ale balonului în careul advers: 8

*Dribbling-uri reușite: 80% (4 din 5)

După 11 etape, PSV Eindhoven e lider în Olanda, având 28 de puncte. Podiumul e completat de Feyenoord (25 de puncte) și de AZ Alkmaar (21 de puncte). Cu precizarea că formațiile de pe locurile 2 și 3 au câte un meci mai puțin disputat.

În acest sezon, Dennis Man a avut 10 apariții, la PSV: 4 goluri și 3 pase de gol, în 590 de minute petrecute pe teren.

