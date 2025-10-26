GALERIE FOTO Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a câștigat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a c&acirc;știgat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție Stranieri
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, a câștigat derby-ul cu Feyenoord, disputat pe De Kuip din Rotterdam, scor 3-1.

Cu Dennis Man titular, PSV Eindhoven a reușit să se impună datorită marocanului Ismael Saibari (24 de ani), care a prins o zi grozavă la Rotterdam și a reușit o triplă.

Cu Dennis Man titular, PSV a învins Feyenoord și a egalat liderul

După un start de meci amânat cu 15 minute din cauza terenului plin de confetti, PSV Eindhoven a condus la pauză cu 1-0, după golul marcat de Saibari în minutul 30. Mauro Junior a creat faza din care marocanul a deschis scorul.

Feyenoord - PSV 2-3

Foto: Getty Images

Saibari, triplă de excepție

Feyenoord a revenit în meci din minutul 50. Luciano Valente a înscris pentru 1-1 cu un șut din afara careului, la firul ierbii.

Bucuria lui Feyenoord a durat mai puțin de un minut. Saibari și-a continuat ziua de grație și a făcut 2-1 în minutul 51, după o finalizare de excepție. Nouă minute mai târziu, același Saibari a reușit golul de 3-1, după ce l-a lobat pe portarul Wellenreuther.

După dubla cu Napoli din Champions League, Dennis Man nu a reușit să mai aibă vreo contribuție notabilă la PSV, iar în minutul 70 a fost înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic.

Un alt marocan, Oussama Targhalline, a înscris pe De Kuip în minutul 73, însă pentru Feyenoord. PSV a reușit să păstreze avansul până la final și a obținut trei puncte mari în lupta pentru titlu.

PSV a egalat liderul Feyenoord

După victoria de azi, PSV se află pe locul secund, cu 25 de puncte în 10 etape, la egalitate cu Feyenoord, dar cu un golaveraj inferior.

Feyenoord este una dintre adversarele lui FCSB din Europa League. Gruparea din Rotterdam va juca la București pe 11 decembrie, în runda a șasea din faza principală Europa League.

