De când a ajuns în Olanda, Man a bifat cinci apariții în Eredivisie, unde a înscris un gol și a oferit două pase decisive, și trei meciuri în Liga Campionilor, unde a reușit o ”dublă” cu Napoli în acel 6-2 monstru și a ieșit chiar și Omul Meciului.



Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”



Jurnalistul olandez Valentijn Driessen a vorbit despre Dennis Man. El a rămas impresionat de internaționalul român, despre care a spus că a avut nevoie de timp ca să se acomodeze la noua sa echipă.



Driessen a remarcat la Man, care este cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, faptul că este rapid, are un dribling bun, dar și că șutează bine.



”Tipul a jucat bine. Am văzut asta și împotriva celor de la FC Groningen. Bosz a spus și el atunci că lumea din afară se aștepta ca el să fie gata mult prea devreme. Așa se întâmplă cu multe transferuri, dacă se plătesc 15 milioane de euro, trebuie să fie pregătit imediat.



Man avea nevoie de puțin mai mult timp. Este rapid, are un dribling bun și un șut bun. Tot ce a văzut Bosz în el, Man începe să arate tot mai des acum. Jucătorii au nevoie de timp, pentru că se află într-un mediu nou”, a spus Valentijn Driessen, potrivit psvfans.nl.



În Eredivisie, PSV se află pe poziția secundă cu 22 de puncte. După nouă etape, clubul a înregistrat șapte victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere.



Pentru PSV urmează derby-ul cu Feyenoord din etapa #10, care va avea loc la Rotterdam, pe ”De Kuip”, duminică după-amiază, de la ora 15:30.



Cifrele lui Dennis Man

