Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”

De această dată, ”Regele” nu se mai instalează pe banca tehnică a Farului, ci speră să prindă un club din străinătate. În Turcia, numele lui Hagi este la loc de cinste, iar multe echipe din Super Lig și-ar dori ca omul care a scris istorie la Galatasaray să le fie antrenor.

Conducerea lui Eyupspor a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi

Recent, s-a scris că Gică Hagi se află în negocieri cu un club din campionatul Turciei, iar presa din ”Țara Semilunii” a confirmat că ar fi vorba despre Eyupspor, clubul la care este legitimat și Denis Drăguș. Turcii s-au arătat încântați de această variantă, mai ales că, dacă Gică Hagi ar prelua-o pe Eyupspor, ar fi rivalul lui Ianis Hagi, care, în această toamnă, a semnat cu Alanyaspor.

Eyupspor s-a despărțit recent de Selcuk Sahin după startul slab de campionat și este în căutarea unui nou antrenor. Pe lângă Hagi, s-a vehiculat că Eyupspor ar mai negocia și cu Emre Belozoglu, antrenorul care a plecat recent de la Antalyaspor.



Fatih Kulaksiz, vicepreședintele lui Eyupspor, a negat un acord cu Belozoglu și vorbit despre negocierile cu Gică Hagi. Conducătorul clubului la care este legitimat și Denis Drăguș a mărturisit că nu au avut loc discuții cu ”Regele” și a transmis că este puțin probabil ca acest lucru să se schimbe, chiar dacă prioritatea clubului este să numească un antrenor străin.

”Emre Belozoglu nu se află pe agenda noastră. Nu îl vom aduce în fruntea echipei. Lucrăm încă de la începutul săptămânii. Am evaluat mulți antrenori. În acest moment, prioritatea noastră este un antrenor străin. Eforturile noastre continuă. Ne dorim să clarificăm situația și să facem un anunț până la finalul săptămânii.

Au existat multe informații eronate în această privință. A fost necesară o explicație. Deși prima noastră opțiune nu este în mod categoric un antrenor străin, aceasta rămâne totuși preferința noastră.

Nu am avut nicio întâlnire cu Hagi. Este unul dintre numele legendare ale fotbalului din țara noastră. Probabilitatea unei întâlniri este redusă, dar în fotbal orice este posibil”, a spus Kulaksiz.